Немецкий депутат правой партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Мосдорф может потерять пост в бундестаге из-за того, что принял должность почетного профессора в Российской академии музыки имени Гнесиных. Об этом написало издание Welt .

Сам Мосдорф заявил, что не намерен отказываться от новой должности, поскольку убежден в важности культурных контактов.

«После выборов мы снова поговорим о конкретной форме сотрудничества, о том, нужно ли оно, и если да, то в каком виде», — сказал парламентарий «Абзацу».

Он указал на то, что журналисты издания Welt поместили звание почетного профессора музыкальной академии в ложный контекст.