Взрыв прогремел в квартире жилого дома в Вильнюсе

Прогремевший в жилом доме Вильнюса взрыв снес перегородки и повредил крышу

Сильный взрыв прогремел в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Дзуку в Вильнюсе. Прибывшие на место спасатели сообщили, что в результате детонации в квартире обрушились перегородки, а у дома — часть кровли. Об этом сообщил телеканал LTR .

Очевидцы в беседе с журналистами заявили, что взрывная волна оказалась настолько сильной, что тряхнуло весь дом. Кроме того, после взрыва из окна пятого этажа шел густой черный дым.

В пресс-службе центра общей помощи уточнили, что жильцов пострадавшего и соседнего подъездов эвакуировали и временно разместили в соседнем детском саду. Вернуться домой люди смогут после проверки устойчивости здания.

Генеральный комиссар полиции Вильнюса Артур Паулаускас добавил, что владельца квартиры, где произошел взрыв, задержали. Мужчина находился в состоянии опьянения, его отправили на экспертизу.

«Сотрудники группы антитеррористических операций „Арас“ провели первичный осмотр квартиры. Никаких остатков взрывчатых веществ они не нашли», — заявил генеральный комиссар.

Он добавил, что предварительной причиной взрыва могла стать утечка газа. Возникла она случайно или намеренно, покажет допрос владельца квартиры.

Пока правоохранители начали досудебное расследование о повреждении имущества опасным способом.

В конце декабря прошлого года прогремевший взрыв разрушил часть трехэтажного жилого дома в турецкой провинции Коджаэли. После детонации помещение охватил пожар. Прибывшие на место врачи забрали с места происшествия 10 пострадавших. Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа.