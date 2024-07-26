«Взгляд»: США ошиблись на 8,2 млрд долларов при подсчете военной помощи Украине

С августа 2021 года по март 2024 года США утвердили военную помощь Киеву в размере не менее 24 миллиарда долларов в рамках президентской программы. В 2023 году, после пересмотра подсчетов, Пентагон пришел к выводу, что общая стоимость помощи была завышена на 6,2 миллиарда долларов.

Ошибки были обнаружены в процессе аудита выделения помощи Киеву, которая финансировалась за счет ресурсов Пентагона. Проблема заключалась в том, что при подсчетах учитывалась стоимость производства вооружений, которые должны были заменить уже отправленные Украине, а не их фактическая стоимость. В июне 2024 года аудиторы Пентагона обнаружили, что цена на американское вооружение для Украины оказалась завышенной еще на 1,9 миллиарда долларов.