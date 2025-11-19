Выступавшего против русофобии блогера посадили почти на четыре года в Казахстане

Казахстанского блогера Аслана Толегенова, который выступал против русофобии, приговорили к трем годам и девяти месяцам тюрьмы. Об этом сообщило ИА NewTimes.kz .

Суд признал деятеля виновным в разжигании межнациональной розни и распространении заведомо ложных сведений. Мужчина согласился с предъявленными обвинениями.

Толегенов ведет канал на YouTube с аудиторией свыше 180 тысяч подписчиков. Контент блогера построен на активной позиции и часто сопровождается провокационными темами.

В видео мужчина выступал против русофобии и открыто выражал благодарность России. Также Толегенов призывал к дружбе с этой страной и поддерживал русскоговорящее население в Центральной Азии. Из-за своих взглядов часто сталкивался с травлей в интернете.

В прошлом году жители Казахстана вылили шквал негатива на художницу-соотечественницу, которая устроила мастер-класс для президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Она написала с политиками картину под названием «Мост дружбы».