Выпуск документального цикла «Новый мир» посвятили дружбе России и Туниса

Проект «Новый мир» представил очередной выпуск, который посвящен отношениям России и Туниса. Об этом сообщил Life.ru .

Россию и Тунис на протяжении последних 100 лет связывают крепкие отношения и двухсторонняя дружба. На сегодняшний день государства активно взаимодействуют в экономической, туристической и политической сферах. Выпуск посвятили именно тому, как выстраиваются эти отношения, как живется россиянам в Тунисе и чем похожа на Россию африканская страна.

Проект «Новый мир» рассказывает о странах-партнерах России, с которыми у нашей страны сложились крепкие и дружественные отношения.