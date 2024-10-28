Выпуск документального цикла «Новый мир» посвятили дружбе России и Туниса

Проект «Новый мир» представил очередной выпуск, который посвящен отношениям России и Туниса. Об этом сообщил Life.ru.
Россию и Тунис на протяжении последних 100 лет связывают крепкие отношения и двухсторонняя дружба. На сегодняшний день государства активно взаимодействуют в экономической, туристической и политической сферах. Выпуск посвятили именно тому, как выстраиваются эти отношения, как живется россиянам в Тунисе и чем похожа на Россию африканская страна.
Проект «Новый мир» рассказывает о странах-партнерах России, с которыми у нашей страны сложились крепкие и дружественные отношения.
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