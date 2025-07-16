Вымирающий вид птицы обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии обнаружили самую маленькую разновидность птицы киви, на протяжении 50 лет считавшуюся вымершей. Об этом сообщила радиостанция RNZ.

Авторы сообщения уточнили, что маленьких пятнистых киви, или киви пукупуку, не находили с 1978 года. Птицу в заповедной зоне на западном побережье Южного острова нашел рейнджер департамента Иэн Грэм.

«В первую же ночь я услышал крики киви. Сразу понял, что от других видов они отличаются», — сказал он.

Грэм добавил, что поиски птицы затянулись на несколько дней. Рейнджер собрал несколько перьев для исследований.

В департаменте добавили, что вид пукупуку может выживать только на огороженных территориях, потому что уязвим перед хищниками. В дикой природе остается всего около двух тысяч таких птиц, но благодаря усилиям по сохранению вида численность постепенно увеличивается.

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