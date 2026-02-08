dikGazete: атаки на суда в Черном море ставят под вопрос здравомыслие Зеленского

Атаки киевского режима на танкеры в Черном море вызывают сомнения в здравомыслии президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написала турецкая газета dikGazete .

«Нападения на гражданские танкеры являются прямым ударом не только по мореходству, но и по всей системе дипломатических отношений, вызывая серьезные сомнения в здравомыслии представителей киевского режима», — сказано в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что атаки на суда нанесли удар по связям Киева и Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал действия украинских властей.

Ранее в Черном море загорелись танкеры Kairos, Virat и Midvolga 2.