Выгоревшие на работе китайцы начали покидать мегаполисы

Nikkei Asia: в Китае молодежь устремилась в глушь из-за выгорания на работе

Молодые жители Китая, выгоревшие на работе и разочаровавшиеся в городской жизни, стали уезжать в сельскую местность в отпуск или на более продолжительный срок в специальные реабилитационные центры. Об этом сообщило издание Nikkei Asia .

Мегаполисы начали покидать в основном люди, родившиеся в 1990-е годы или позже.

«Жизнь в городе настолько быстрая, есть ощущение, что не можешь перевести дух», — рассказала 27-летняя жительница Пекина, которая провела в таком центре отпуск.

По данным аналитической компании Novarca, прошлой весной в китайских соцсетях Weibo и Douyin выросло число постов о таких центрах за городом. Молодые китайцы получили возможность вести простой образ жизни. В частности, вставать на рассвете, ложиться на закате, рисовать и гулять по окрестностям.

Это уже стало частью более широкой тенденции, так как молодые люди до 30 лет не только в Китае заговорили о выгорании и желании снизить стресс на работе. В КНР ситуация же усложнилась из-за жесткого режима работы в престижных компаниях и проблемами с поиском хороших рабочих мест.

Ранее психотерапевт Евгений Фомин предупредил, что выгорание на работе может привести к смерти.