ВВС США подпишут контракт на партию стратегических бомбардировщиков B-21 Raider

До конца 2024 года Военно-воздушные силы США планируют заключить соглашение с компанией Northrop Grumman на поставку партии стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Предполагается, что эти самолеты поступят на вооружение в период с 2025 по 2027 год. Однако, как сообщило РИА «Новости» , есть вероятность, что сроки могут сдвинуть, ведь стоимость B-21 существенно увеличилась.

B-21 представляет собой самолет, выполненный по схеме «летающее крыло». Внешне он напоминает своего предшественника B-2, но при этом имеет меньшие размеры: размах крыльев составляет 45 метров против 52.

Подробные технические характеристики бомбардировщика еще не обнародовали, но известно, что самолет является дозвуковым и способен развивать скорость до 0,8 Маха.

Максимальная грузоподъемность составляет девять тонн. В качестве вооружения бомбардировщик способен использовать различные типы ракет, включая высокоточные крылатые JASSM-ER с дальностью до тысячи километров, а также ядерные бомбы B-61 последних модификаций.