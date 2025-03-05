Вулин заявил, что потасовка в парламенте Сербии была попыткой госпереворота

Потасовка в Народной скупщине была попыткой госпереворота. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, комментируя случившееся.

По его словам, вчерашний день стал кульминацией политического кризиса.

«Пронатовские партии, находящиеся под контролем и большим влиянием западных служб, при помощи насилия пытались захватить контроль над сербским парламентом и тем самым, по сути, совершить государственный переворот», — объяснил Вулин.

Он добавил, что организаторы потасовки не достигли своих целей. Оппозиция требовала отставки президента Александра Вучича, но заседание продолжилось вопреки попыткам дестабилизировать обстановку.

Напомним, во вторник в парламенте Сербии оппозиционные депутаты жгли фаеры, бросали дымовые шашки и обливали друг друга водой. Три человека получили травмы.