Президент Сербии Александр Вучич выразил тревогу по поводу усиливающихся антироссийских настроений среди государств Европейского союза. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России Александр Боцан-Харченко в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
«Воинственные настроения большинства стран Евросоюза оставили тягостные впечатления у него после поездки в Давос», — отметил дипломат.
Также Боцан-Харченко подтвердил, что продажа боеприпасов Украине осуществлялась третьими лицами, а сам Белград дистанцировался от подобного участия.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте