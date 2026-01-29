Вучич выразил обеспокоенность агрессивностью Европы в отношении России

Президент Сербии Александр Вучич выразил тревогу по поводу усиливающихся антироссийских настроений среди государств Европейского союза. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России Александр Боцан-Харченко в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

«Воинственные настроения большинства стран Евросоюза оставили тягостные впечатления у него после поездки в Давос», — отметил дипломат.

Также Боцан-Харченко подтвердил, что продажа боеприпасов Украине осуществлялась третьими лицами, а сам Белград дистанцировался от подобного участия.

