Вучич при включенном микрофоне сообщил фон дер Ляйен о «послании из Москвы»

На совместном фотографировании с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой президент Сербии Александр Вучич, не заметив включенный микрофон, сообщил, что «имеет послание из Москвы». Соответствующий фрагмент встречи распространился в соцсети X.

«У меня есть послание из Москвы сейчас» — сказал он.

Фон дер Ляйен прервала реплику сербского лидера, предложив «подождать» и переключив внимание на расстановку перед камерами. Ситуация произошла перед рабочим ужином, в котором стороны обсуждали европейскую повестку и двусторонние вопросы.

По итогам встречи Вучич поблагодарил руководство ЕС за поддержку реформ на пути Сербии к вступлению в Евросоюз. Он сообщил, что обсуждал с фон дер Ляйен и Коштой вопросы энергообеспечения страны — поставки нефти, газа и нефтепродуктов, а также возможные маршруты их доставки на фоне санкций США против компании NIS.

В ноябре Вучич заявлял, что Сербия не сможет гарантировать отказ от антироссийских санкций в дальнейшем.