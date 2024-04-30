Вучич опроверг «мечту Сербии» о вступлении в БРИКС | 360°

Мир 30 апреля 2024, 13:09 Вучич опроверг «мечту Сербии» о вступлении в БРИКС Президент Вучич: Сербия не откажется от европейского пути ради БРИКС Li Yahui/XinHua / Global Look Press

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Сербия останется на европейском пути. «Мечту» о вступлении в БРИКС опроверг президент страны Александр Вучич на брифинге, запись которого опубликовали на его YouTube-канале.

Главу государства попросили прокомментировать слова эксперта Американского института предпринимательства Иваны Страднер. Она заявила о «мечтах» Сербии отказаться от европейской интеграции ради присоединения к БРИКС.

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«Откуда она знает, о чем я думаю?» — поинтересовался Вучич.

При этом президент отметил, что уважает БРИКС. Но Сербию не удастся сбить с намеченного пути, подчеркнул глава государства.

Ранее лидер Колумбии Густаво Петро заявил, что его государство готово стать полноправным членом БРИКС. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что будет продвигать кандидатуру Колумбии.