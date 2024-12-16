Вучич анонсировал начало переговоров с Россией и США из-за возможных американских санкций

Вучич: переговоры по санкциям против NIS начнутся 16 декабря

Крупнейшая в Сербии нефтяная компания NIS может попасть под американские санкции. Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу RTV заявил, что переговоры по данному вопросу со всеми заинтересованными сторонами начнутся уже в понедельник, 16 декабря.

Политик рассказал, что все участники переговорного процесса уже получили переданную США информацию по санкционному давлению в отношении сербской корпорации.

Вучич подчеркнул, что первостепенной задачей для него, как главы государства, остается обеспечение безопасности сербских граждан.

Ранее Вучич подтвердил, что NIS попадет под американские санкции. Это связано с тем, что 50% корпорации принадлежит «Газпром нефти», еще 6,15% — «Газпрому», Сербия владеет лишь 29,87%.