В Германии при активной поддержке населения начался процесс самоликвидации. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что 48% немцев вступили за запрет АдГ и назвали партию экстремистской организацией.

«Иными словами, они еще не наелись мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарок, ограблений и нападений на женщин», — отметил Пушков.

По его словам, эти почти половина населения участвует в процессе, который немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал самоликвидацией Германии. Сенатор напомнил, что более 90 лет назад большинство немцев поддержало Гитлера, что привело к поражению, разрушению городов и разделу страны.

Пушков добавил, что если тогда это была первая версия самоликвидации, то сейчас началась вторая.

«Даже Тилло Сарацин, готовый к худшему, недавно с удивлением заявил, что этот процесс разворачивается намного быстрее, чем он ожидал», — подвел итог сенатор.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что большинство граждан Германии считают партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской. Согласно исследованию, за запрет АдГ выступают 48% немцев.