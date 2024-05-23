ВСУ указали на главную ошибку в обороне

Украинской армии требуется более взвешенный подход в обращении с полученным от США вооружением для построения грамотной системы обороны. Об этом заявил во время визита в Киев отставной генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Дэвид Детпула.

Сообщение о его поездке привела пресс-служба Института Митчелла, где генерал-лейтенант занимает пост ректора.

«Необходимо разумно использовать оружие, предоставленное США. Иначе оно только продлит конфликт, а не положит ему конец», — заявил Детпула.

Он подчеркнул, что это ключевой момент, который необходимо решить, если украинские власти рассчитывают сохранить получение американской военной помощи. Детпула добавил, что ВСУ нужно выстроить мощную систему обороны, чтобы не дать российским зенитно-ракетным комплексам сбивать военные самолеты в глубине воздушного пространства.

О практически полном уничтожении систем противовоздушной обороны Украины, включая комплексы Patriot, в середине апреля сообщил военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

Он подчеркнул, что с самого начала поставки американских систем странами ЕС оказались недостаточными. Он пояснил, что Украина получила только 17% из того, что ей обещали изначально.