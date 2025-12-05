Встреча Путина и Моди в Нью-Дели стала важным сигналом США

Эксперт Харисов: сотрудничество России и Индии в сфере AI может быть идеальным

Встреча российского президента Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди стала больше, чем просто энергетический саммит. Сотрудничество сторон способно изменить баланс сил в мире. Об этом Telegram-каналу 360.ru рассказал медиа- и политтехнолог Рамиль Харисов.

По его словам, визит в Нью-Дели главы России стал частью решения конкретного вопроса относительно долгосрочных гарантий поставок энергии, в которых нуждается Индия.

«Сделки — это механизм защиты от давления США. Так, Индия дает сигнал Вашингтону, что у нее есть альтернатива», — пояснил эксперт.

В теории сотрудничество сторон в сфере AI и технологий выглядит идеальным союзом: у России есть фундаментальная школа, криптография, квантовые алгоритмы, а у Индии — миллионы программистов и растущий рынок.

Однако на практики это все-таки может не сработать. Харисов назвал три основных препятствия на пути к эффективному сотрудничеству.

«Во-первых, давление США будет усиливаться, и Индия может испугаться потерять их рынки. Во-вторых, китайский фактор: Индия не хочет полностью рвать с Поднебесной торговые связи. В-третьих, нет канала для трансфера технологий — индийский IT-сектор построен вокруг американских стандартов», — указал политтехнолог.

Харисов добавил, что смысл визита заключался не в создании антизападного блока, а в том, что система, где условия диктуют Соединенные Штаты, дала трещину. Реальным его итогом может стать ограниченное сотрудничество в кибербезопасности и оборонных технологиях, общие проекты в так называемых странах третьего мира или неспешное движение вперед из-за обоюдных опасений.