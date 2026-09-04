Всемирные игры кочевников собрали в Бишкеке спортсменов из более 100 стран

В Бишкеке проходят шестые Всемирные игры кочевников, в которых участвуют более трех тысяч спортсменов из свыше 100 стран. Российская сборная к пятнице завоевала 24 медали и занимает третье место в общем зачете.

Соревнования стартовали 1 сентября и продлятся по 6 сентября включительно. В программе 43 дисциплины, основанные на традиционных видах спорта народов Центральной Азии. Среди них различные национальные виды борьбы, конные состязания, стрельба из лука и игры с использованием традиционного инвентаря.

Первые Всемирные игры кочевников прошли в Киргизии в 2014 году. Тогда соревнования собрали около 600 участников из 19 стран. Идею их проведения начали разрабатывать в 2012 году.

Игры в Бишкеке завершатся шестого сентября. Следующие соревнования пройдут в 2028 году в Казани. Решение провести их в России объявил президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества.