«Всем все равно». Востоковед Кича заявила о смягчении требований к хиджабу в Иране

Требования к ношению хиджаба в Иране в последние годы фактически перестали строго применяться. Об этом в эфире подкаста 360.ru «Лепта» рассказала востоковед и автор книг о культуре и политике Ближнего Востока Мария Кича.

Она отметила, что свободно ходит по Тегерану без платка, но покрывает голову во время официальных мероприятий.

«Я надеваю хиджаб только тогда, когда это нужно. То есть, например, у нас было мероприятие с Исмаилом Багаи, пресс-секретарем иранского МИД. Естественно, там на фотографиях Мария Вячеславовна в платочке просто потому, что надо», — заявила Кича.

Востоковед отметила, что еще несколько лет назад действовали более жесткие правила, поэтому во время поездок в Исламскую Республику она всегда носила на груди платок. Сейчас ситуация изменилась.

«Если тогда система каких-то штрафов за хиджаб, каких-то воспитательных бесед работала еще в какой-то степени рандомно, то сейчас она фактически не работает. Всем все равно», — заявила востоковед.

При этом туристам Кича посоветовала учитывать местные представления об уместной одежде. По ее словам, по Тегерану можно ходить без хиджаба, однако выбирать для поездки слишком откровенную одежду не стоит.

«Я вообще не понимаю, зачем ехать в Иран в короткой юбке. Просто в юбке можно, без хиджаба можно, платочек какой-нибудь с собой взять. <… > Просто оденься как для города», — заключила она.

Выпуск подкаста «Лепта» с востоковедом и автором книг о культуре и политике Ближнего Востока Марией Кичей доступен на всех платформах 360.ru.