«Все, что еще может гореть, сгорит». Пожар на заводе Diehl в Берлине до сих пор не смогли потушить | 360°

06 мая 2024, 02:10
«Все, что еще может гореть, сгорит». Пожар на заводе Diehl в Берлине до сих пор не смогли потушить
Tagesspiegel: пожарные за три дня не смогли потушить пожар на заводе Diehl
Огнеборцы в течение трех суток не могут потушить пожар на военном предприятии Diehl Metal Applications в Берлине. Об этом сообщило издание Tagesspiegel.
На месте ЧП борьбу с огнем ведут десять пожарных расчетов и для завершения работы понадобиться определенное время.
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«Все, что еще может гореть, сгорит», — заявил представитель пожарной службы.
На понедельник, 6 мая, запланировали приступить к сносу остатков здания.
Возгорание на предприятии, производящем в том числе системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые Германия поставляет на Украину, произошло 3 мая. Город накрыло ядовитым облаком, жителям порекомендовали не открывать окна.
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