Временный поверенный в делах России указал в МИД Швеции на нападения ВСУ на ЗАЭС

МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России. Дипломат в ходе беседы в МИД Швеции указал на непрекращающиеся нападения ВСУ на Запорожскую АЭС, заявили РИА «Новости» в российском посольстве в Стокгольме.

«Особо акцентировали внимание на непрекращающихся нападениях киевского режима на Запорожскую АЭС», — сообщили агентству в дипмиссии.

Шведского посла в Москве Анну Кристину Тересу Юханнессон вызывали в МИД России. Шведскому дипломату напомнили о необходимости выполнять обязательства по Венской конвенции, а также о ранее данных Стокгольмом заверений. Ранее Кристину Юханессон уже вызывали в МИД из-за атаки на российское посольство в Стокгольме.