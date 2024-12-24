Врачи госпитализировали бывшего президента США Билла Клинтона

Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в Вашингтоне. Медики направили его в клинику с высокой температурой, сообщил NBC News .

Клинтону 78 лет. Его отвезли в больницу MedStar при Джорджтаунском университете. Врачи возьмут у экс-президента анализы и оставят его под наблюдением.

«Он в хорошем расположении духа и благодарен за уход, который получает», — рассказал прессе замруководителя аппарата 42-го американского лидера Анхель Уренья.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил NBC News, что госпитализация Клинтона «не является экстренной».

«С ним все будет в порядке. У него поднялась температура, и он хотел, чтобы его проверили. Он в сознании», — цитирует издание собеседника.

Ранее Клинтона упомянули в деле финансиста Джеффри Эпштейна.