Врач сделал пациенту колоноскопию без слухового аппарата и остался без работы

Врач сделал пациенту колоноскопию без слухового аппарата и не услышал криков

Слабослышащий гастроэнтеролог не надел слуховой аппарат при проведении колоноскопии, поэтому не слышал криков пациентки от боли. Врача отстранили от дальнейшего проведения операций, сообщило USA Today .

«После жалобы Департамента здравоохранения Флориды гастроэнтеролога Ишвари Прасада поместили на испытательный срок после того, как он провел две неудачные процедуры колоноскопии», — отметили в статье.

Авторы материала пояснили, что доктор не использовал слуховой аппарат по крайней мере во время одной процедуры, поэтому хирургическая бригада «не могла с ним общаться». В итоге, он начал колоноскопию до того, как подействовало обезболивающее, и не приостановил процедуру, поскольку не слышал жалоб пациентов.

В Великобритании врач предстанет перед судом за сексуализированное насилие над 16-летней пациенткой. Установлено, что 55-летний доктор добавлял в кофе девушки свою сперму.