Врач Панкратов сообщил об ухудшении психологического состояния жены Макрона

Психологическое состояние жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит серьезно ухудшилось вследствие киберзапугивания. Такое мнение высказал психотерапевт Руслан Панкратов в беседе с aif.ru .

Комментируя поведение первой леди Франции, врач отметил, что у нее появились выраженные симптомы депрессии и эмоционального выгорания.

«Анализ поведения Брижит во время недавних официальных выходов (международные визиты, встречи, публичные появления) указывает на резко усиленный уровень внутреннего напряжения», — отметил медик.

Особенное внимание он уделил признакам нервозности, таким как суета движений, тремор рук и навязчивая жестикуляция. Эти изменения свидетельствуют о внутренних конфликтах, скрываемых супругой главы государства.