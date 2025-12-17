Врач Новоселов объяснил сонливость Трампа его возрастом и нагрузками

Геронтолог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов объяснил в беседе с aif.ru , почему американский лидер Дональд Трамп часто засыпает на мероприятиях.

По словам врача, одной из ключевых причин сонливости президента США является возраст.

«Согласно всемирной классификации, стариками считаются люди, достигшие 75 лет, президенту США — 79», — отметил медик.

Другим фактором, провоцирующим желание поспать, Новоселов назвал значительные физические и психологические нагрузки, которым подвергается американский лидер. Регулярные перелеты, долгие встречи и напряженные ситуации истощают организм политика, особенно в столь зрелом возрасте.