Врач Болибок: принц Люксембурга умер от редкого генетического заболевания

По словам медика, принц скончался от редкого генетического заболевания. Речь идет о митохондриальной болезни, связанной с мутациями гена POLG.

«Там плохо вырабатывается энергия в митохондриях, страдают мышцы — прежде всего глазодвигательные», — пояснил эксперт.

Следом начинаются проблемы с сердечной и скелетной мышцами, человека постепенно парализует. Болибок подчеркнул, что заболевание наследуется исключительно по материнской линии. Всего насчитывается более 50 мутаций. Некоторые позволяют жить долго, но лечение не разработано.