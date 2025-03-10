Врач Болибок: принц Люксембурга умер от редкого генетического заболевания

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал RT о причине смерти 22-летнего принца Люксембурга Фредерика.

По словам медика, принц скончался от редкого генетического заболевания. Речь идет о митохондриальной болезни, связанной с мутациями гена POLG.

«Там плохо вырабатывается энергия в митохондриях, страдают мышцы — прежде всего глазодвигательные», — пояснил эксперт.

Следом начинаются проблемы с сердечной и скелетной мышцами, человека постепенно парализует. Болибок подчеркнул, что заболевание наследуется исключительно по материнской линии. Всего насчитывается более 50 мутаций. Некоторые позволяют жить долго, но лечение не разработано.

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