Врач Бабенко: соприкосновение рицина со слизистыми может вызвать смерть

В СМИ появились предположения, что президента США Дональда Трампа могли умышленно отравить. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. При этом доктор химических наук Павел Бабенко уверен, что от простого прикосновения с рицином смертельного отравления не произойдет. Его слова передала «Вечерняя Москва».

При этом он пояснил, что если вещество попадет на слизистую, возможен летальный исход, так как рицин быстро впитывается.

Химик пояснил, что в большом количестве рицин, попадая в кровь, вызывает нервно-паралитическое отравление. У человека ухудшается зрение и начинается удушье. Скорость распространения яда зависит от его концентрации. Если человек уколется иголкой с рицином, смерть наступит не сразу, потому что будет задействовано малое количество вещества.

На пресс-конференции 15 марта журналистка задела лицо Трампа микрофоном. После этого возникли подозрения, что под мягкой муфтой мог быть острый наконечник с рицином — ядом белкового происхождения.