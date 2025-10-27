«Возвращались восстановить Киевскую Русь»: что говорил Жириновский о мечте Украины про ЕС

С момента смерти Владимира Жириновского прошло уже более трех лет, но в Сети продолжают вспоминать яркие выступления политика, его оценки геополитической ситуации в мире и прогнозы на будущее. Много говорил основатель ЛДПР и об Украине. В частности о том, почему ее стремление в Европу выглядит достаточно странно.

«Причем здесь Украина? Ее никогда не было вообще в истории Европы. Дайте мне хотя бы один справочник, где будет написано, что существовало когда-либо где-либо государство Украина. Они были под поляками, австро-венграми, литовцами, турками. И к нам возвращались восстановить Киевскую Русь!» — громыхал Жириновский с трибуны Госдумы

Никакого слова Украина не звучало никогда. Царь пошел почему? Потому что народы хотели? Этот трусливый Богдан Хмельницкий со всеми пытался… С турками торговался, с литовцами, со всеми. Все дорого брали с него. Жадность украинская его послала в Россию.

Текущий 2025 год основатель ЛДПР считал особенным для России. Он не исключал, что НАТО вполне может развалиться на фоне того, что в мире сформируются новые международные союзы.

Мощный союз, по его прогнозу, может сформироваться через два десятилетия и объединить Россию, Турцию, Иран, Сирию и Ирак.

«Я вас уверяю, скоро Турция сделает русский язык вторым языком. В Израиле русский язык — второй, в Америке — третий. Человечество уже идет к этому к этому», — подчеркивал он.

Также парламентарий предрекал распад Евросоюза, если не в 2025 году, то спустя несколько лет.