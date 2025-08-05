Воздушные шпионы. Британия скопировала тактику США 1950-х и приготовила сюрприз России

Великобритания начала тестировать аэростаты с разведывательным оборудованием, которые способны действовать на высотах до 24 километров. Об этом написала газета «Взгляд» .

Техника будет применяться в интересах разведки. Как утверждает автор статьи, эти разработки направлены против России.

Использование аэростатов как шпионских платформ уже имело место в истории: в 1950-х США запускали такие аппараты над СССР. Их сложно было сбить из-за высоты полета.

Сегодня аэростаты оснащаются современными системами передачи данных и солнечными батареями, что позволяет им находиться в воздухе месяцами. В правильном варианте их можно сделать из радиопрозрачного материала, что затруднит наведение ракет.

В СССР для борьбы с подобными угрозами был создан высотный перехватчик М-17, но с современными британскими аэростатами задача сложнее. Рассматривается идея ответа симметричными мерами — запуском российских аэростатов-разведчиков.

Летом 2024 года пространство Польши нарушил воздушный шар, прилетевший из России. Однако аэростат не представлял угрозы, так что польские военные решили в итоге не сбивать его.