Востоковед Замараева: Индия действительно угрожает нацбезопасности Пакистана

Индия, закрыв доступ воды из реки Инд, поставила Пакистан на грань экологической катастрофы и голода. Ситуация действительно угрожает национальной безопасности Пакистана. Об этом заявила старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Наталья Замараева в беседе с ИА НСН .

По мнению эксперта, полномасштабный конфликт можно предотвратить благодаря вмешательству третьих сил.

«Надо учитывать визит вице-президента США Вэнса в Нью-Дели, который прилетел 21 апреля с четырехдневным визитом. Я думаю, что это все будет нейтрализовано», — заявила аналитик.

Она указала на необходимость международного посредничества, которое поможет привести стороны к компромиссу. Пока нет доказательств причастности Пакистана к последним терактам, напомнила востоковед.