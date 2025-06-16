Востоковед Захаров указал на попытки Ирана отстоять право на мирный атом

Востоковед и профессор Дипломатической академии РФ Владимир Захаров в интервью сайту телеканала « Звезда » прокомментировал ситуацию вокруг Ирана, подчеркнув сложность положения страны.

По словам аналитика, Иран находится в крайне сложной ситуации, несмотря на наличие ядерных установок, вырабатывающих топливо.

«Они хотят оставить за собой право на работу с ядерным топливом через атомные электростанции. Поэтому они говорят, что они хотят сохранить свои права на развитие ядерной или атомной энергетики», — отметил эксперт.

Как пояснил специалист, подобные попытки демонстрируют готовность прекратить войну и приступить к переговорам.