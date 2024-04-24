Востоковед Ванина: рост населения может быть полезен для страны в экономическом плане | 360°

Мир 24 апреля 2024, 12:23 Востоковед Ванина: рост населения может быть полезен для страны в экономическом плане

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Ведущий научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала данные Фонда ООН о том, что к лету этого года Индия может превзойти Китай по количеству людей.

По ее словам, большое население действительно может быть полезно для страны в экономическом плане, но только если к нему готова социальная сфера.

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«В Индии в городских семьях среднего класса, не говоря уже об элитах, редко бывает много детей. Во многом из-за того, что в стране невероятно дорогое школьное образование», — пояснила эксперт.

Большая численность населения оказывает влияние и на политику страны. Любая партия, которая предложит меры по сокращению рождаемости, быстро прекратит существование из-за недовольства граждан, добавила Ванина.