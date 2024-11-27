Востоковед Тарасов допустил, что «Хезболла» может нарушить режим прекращения огня в Ливане

Нельзя исключать, что «Хезболла» пойдет на нарушение соглашения о прекращении огня, которое заключили правительство Ливана и Израиля. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
Он отметил, что в настоящее время правительство Ливана должно договориться с вооруженной группировкой. Если им не удастся прийти в соглашению, то не исключено, что «Хезболла» не будет соблюдать режим прекращения огня.
Тарасов добавил, что ситуация крайне неустойчивая. Поэтому к текущей ситуации нужно относиться с оптимизмом, но и с осторожностью.
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