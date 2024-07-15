Востоковед Силантьев: Саудовская Аравия поняла, что рассчитывать на Запад не стоит

Власти Саудовской Аравии пригрозили распродать долговые бумаги Евросоюза в случае конфискации российских активов в Европе. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал востоковед Роман Силантьев.

По его мнению, саудиты наконец поняли, что на Запад рассчитывать не стоит. На фоне последних событий они переживают за собственные активы.

Эксперт напомнил, что Запад столетиями пытался убедить мир в надежности США и стран Европы, которые «никогда не посягнут на вашу собственность». Однако сейчас священное право частной собственности разрушается на глазах, заявил востоковед.

Казанский ницшеанец, или Почему они «побивают»

Политический труп или воюющий диктатор? Шесть сценариев будущего Зеленского

Фейк: Россию назвали виртуальным государством и зарубежной фирмой с рабами

Демографический провал. Почему нынешние меры поддержки семей не повышают рождаемость

Трамп уже планирует переговоры с Россией и Украиной. Чего ждать после выборов в США

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте