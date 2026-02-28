Востоковед Семенов заявил, что в военном плане Пакистан и Афганистан несопоставимы

Востоковед Кирилл Семенов подчеркнул значительное превосходство вооруженных сил Пакистана над возможностями Афганистана. Об этом сообщил «Взгляд» .

По словам эксперта, армия Пакистана обладает значительным перевесом в военной мощи, включая современные бронетанковые подразделения, беспилотники и даже наличие ядерного оружия.

«В военном плане стороны несопоставимы», — отметил аналитик.

Однако он обратил внимание на большой опыт ведения ограниченных асимметричных войн в горных районах у Афганистана. Если речь идет о вялотекущем приграничном конфликте, то потенциал сравняется.