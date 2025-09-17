Специалист по Ближнему Востоку и эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заявил в эфире телеканала «Звезда» , что обвинения в геноциде в секторе Газа теперь подкреплены серьезными доказательствами и фактами, что делает невозможным их игнорирование Израилем и мировым сообществом.

Семенов отметил, что израильские власти попытаются избежать ответственности, используя поддержку своего ключевого союзника — США. Тем не менее, число стран, готовых поддерживать сотрудничество с Израилем, сокращается, и вскоре, по мнению эксперта, единственным надежным партнером Тель-Авива останется администрация Дональда Трампа.



Американцы, утверждает Семенов, предпринимают усилия для защиты правительства премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Визит госсекретаря США Марко Рубио на Ближний Восток направлен именно на убеждение Катара ограничить продвижение обвинений против Израиля в международных организациях.