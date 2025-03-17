Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал мнение, что президент США Дональд Трамп поставил перед собой цель решить проблемы с Ираном силовыми методами.

Он считает, что начинать свою «миссию» на Ближнем Востоке Трамп будет с йеменских хуситов.

«Для Трампа хуситы — наиболее удобный противник, чтобы заявить, что он взял курс на силовое решение иранской проблемы. Ведя боевые действия против хуситов, Трамп может отчитаться, что он таким образом противодействует иранской политике в регионе», — сказал Семенов.

По словам собеседника, хуситы являются во многом независимыми акторами, даже несмотря на то, что у них есть связи с Ираном.