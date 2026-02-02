Востоковед Сажин признал высокую вероятность американо-иранского вооруженного конфликта
Востоковед Владимир Сажин прокомментировал заявление сербского лидера Александра Вучича о готовности США к скорому нападению на Иран. Об этом сообщил «Ридус».
Эксперт признал высокую вероятность начала военных действий между Соединенными Штатами и Ираном, оценивая шансы примерно в три четверти.
«В принципе вероятность того, что будет нанесен удар, я бы оценил в 75%. Но когда конкретно — это трудно сказать. Сейчас, напротив, американцы говорят о переговорах с Ираном», — отметил специалист.
Учитывая непредсказуемый характер американского президента Дональда Трампа, Сажин призвал не сбрасывать со счетов любые возможные варианты развития событий.