Востоковед Сажин назвал крайне важным Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана

Россия и Иран завершили подготовку соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписание этого исторического документа произойдет в ближайшем будущем. Оно создаст юридическую основу для углубления двусторонних отношений между странами во всех сферах, рассказал «Абзацу» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

По его словам, договор обеспечит правовую платформу для активного сотрудничества в различных областях. Он предполагает обширное взаимодействие в экономике, финансах и политике. Также в его рамках предусмотрен обмен технологиями, включая военно-технические.

Сажаин отметил, что Запад пристально наблюдает за развитием отношений между Россией и Ираном, однако не имеет возможности этому воспрепятствовать.