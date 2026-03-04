Официальные источники подтвердили слухи о назначении сына бывшего Верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, — Моджтабы Хаменеи — следующим главой страны. Восточный эксперт Владимир Сажин поделился комментарием с сайтом «Ридус» , отметив, что выбор преемника состоялся преимущественно под давлением Корпусa Стражей Исламской Революции (КСИР).

«Этот шаг направлен против американцев и израильтян, желающих ослабить власть иранских аятолл. Назначив сына предыдущего правителя, иранские лидеры хотят подчеркнуть стабильность и непоколебимость режима. Подобный сценарий напоминает политический маневр, призванный защитить страну от внешнего вмешательства», — сказал специалист.

Более того, Сажин указал на тесную связь избранного лидера с корпусом стражей, известным жесткими консервативными взглядами как во внутренней, так и во внешней политике. Такое положение дел ставит под сомнение степень самостоятельности будущего лидера, усиливая влияние военного крыла.

Решение официального Тегерана вызвало критику среди религиозной общественности, не одобряющей такую смену власти. Владимир Сажин добавил, что ситуация демонстрирует начало скрытых перемен, приводящих к укреплению позиций военных кругов в правительстве Ирана.