Востоковед Сатановский заявил, что Россия не станет вмешиваться ирано-израильский конфликт

На фоне конфликта на Украине Россия вряд ли будет вовлечена в помощь Ирану в его противостоянии с Израилем. Таким мнением с НСН поделился президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Ранее Россия и Иран завершили подготовку договора о всестороннем стратегическом партнерстве, о чем сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. Он охарактеризовал предстоящее подписание соглашения как «историческое событие». В недавнем прошлом аналогичный договор о стратегическом партнерстве подписала Россия с КНДР, который предусматривает взаимопомощь в случае атаки на одну из сторон. Сатановский выразил мнение, что Израиль не одобрит возможной помощи Ирану от России, хотя и не уверен, что его мнение будет учтено.

При этом эксперт отметил, что участие России в ирано-израильском конфликте маловероятно. По его словам, Иран сейчас эффективно атакует Израиль и его население, не вступая при этом в прямое противостояние.

«Арабы как расходный материал — стандарты турецкой и персидской политики. Если произойдет обмен ядерными ударами, благо, Израиль — серьезная ядерная держава, а Иран вот-вот будет таковой, сомневаюсь, что мы вмешаемся в чужую ядерную войну», — отметил политолог.

Он также вспомнил опыт СССР, когда вмешательство в конфликты между Израилем и арабами ни к чему хорошему не привело.