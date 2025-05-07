Востоковед Сатановский: вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном остается низкой

Основатель и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с изданием «Ридус» выразил мнение о риске возникновения ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.

По его словам, хотя политическая атмосфера сейчас и накаляется, вероятность ядерного конфликта представляется низкой. Сатановский считает, что лидеры Пакистана ведут себя более осмотрительно и взвешенно, чем украинские руководители. Правительство Пакистана пока не прибегает к открытым угрозам и декларациям, способным дестабилизировать ситуацию.

Более того, стороны до сих пор избегают нанесения мощных ударов по крупным городским агломерациям, используя лишь ограниченные средства ведения боевых действий.