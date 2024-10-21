Востоковед Санакоев заявил, что популярность абортов в Китае стала причиной дефицита женщин

Популярность селективных абортов с 1979 по 2015 годы способствовала гендерному дисбалансу в Китае. Об этом «Ридусу» рассказал президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

По данным переписи 2020 года, в Китае на 35 миллионов мужчин больше, чем женщин, отметил доцент Сямэньского университета Дин Чанфа. Чтобы справиться с избытком мужчин, он предложил правительству стимулировать браки с иностранными женщинами из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана.

Санакоев пояснил, что 36 лет в Китае действовала политика «Одна семья — один ребенок», что способствовало увеличению числа абортов, особенно девочек. В сельских семьях, не имевших доступа к УЗИ, случаи убийства новорожденных были широко распространены. Это привело к значительному гендерному дисбалансу.

В результате в социальной структуре Китая сейчас наблюдается доминирование женщин, отмечает Санакоев, что создает условия для неформального матриархата, поскольку женщины, понимая свое меньшинство, стали более настойчивыми.