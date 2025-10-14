Востоковед Сафаров оценил шанс долгосрочного мира в Газе в 10%

Генеральный директор «Центра изучения современного Ирана» Раджаб Сафаров в разговоре с ИА НСН выразил сомнения относительно перспектив устойчивого мира в Газе после соглашения, достигнутого на саммите в Египте.

«За свою историю руководства Израилем Нетаньяху более 500 раз вероломно нарушал договоренности — не только устные, но и подписанные. Поэтому никто не имеет даже малейшего доверия к его словам и действиям», — заявил специалист.

Несмотря на передачу первой группы заложников и освобождение палестинцев, вероятность превращения перемирия в долговременный мир оценивается лишь в 10%, добавил Сафаров. Таким образом, перспективы установления прочного мира остаются неясными.