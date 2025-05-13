Востоковед Садыгзаде: подарок Трампу от Катара призван произвести «вау-эффект»

Востоковед Мурад Садыгзаде, выступая в эфире радиостанции Sputnik , объяснил, зачем Катар презентовал американскому лидеру Дональду Трампу роскошный самолет Boeing 747 стоимостью 400 миллионов долларов (32 миллиарда рублей).

По мнению аналитика, подарок в виде «летучего замка» связан с желанием местных властей произвести «вау-эффект». Еще одна причина кроется в конкуренции страны с Саудовской Аравией в плане гостеприимства.

Кроме того, правительство Катара, добавил специалист, стремится задобрить президента США перед саммитом стран Персидского залива и Соединенных Штатов. Именно там состоится встреча Трампа и главы Сирии Аль-Джулани.