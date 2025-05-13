Востоковед Садыгзаде: подарок Трампу от Катара призван произвести «вау-эффект»

Востоковед Мурад Садыгзаде, выступая в эфире радиостанции Sputnik, объяснил, зачем Катар презентовал американскому лидеру Дональду Трампу роскошный самолет Boeing 747 стоимостью 400 миллионов долларов (32 миллиарда рублей).
По мнению аналитика, подарок в виде «летучего замка» связан с желанием местных властей произвести «вау-эффект». Еще одна причина кроется в конкуренции страны с Саудовской Аравией в плане гостеприимства.
Кроме того, правительство Катара, добавил специалист, стремится задобрить президента США перед саммитом стран Персидского залива и Соединенных Штатов. Именно там состоится встреча Трампа и главы Сирии Аль-Джулани.
Тренировочный сбор по адаптивному боксу для ветеранов СВО прошел в Серпухове
Мэра Новочеркасска Юрия Лысенко арестовали по подозрению в коррупции
Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования резонансных преступлений
Фермеров Подмосковья пригласили на обучающий семинар по гранту «Агротуризм»
Военкор Коц назвал дешевым приемом слова Зеленского о встрече с Путиным
В Европе признали, что угрозы ЕС о санкциях выглядят как блеф
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте