Востоковед Раванди-Фадаи проанализировала возможные сценарии развития вооруженного конфликта между США и Ираном

Научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Лана Раванди-Фадаи проанализировала возможные сценарии развития вооруженного конфликта между США и Ираном в беседе с ИА НСН .

Она подчеркнула, что длительность и интенсивность боевых действий зависят от множества факторов, включая наличие ракет и других вооружений, а также политические и экономические условия.

По мнению Раванди-Фадаи, Иран обладает значительными запасами баллистических ракет и беспилотников, что позволяет ему вести активные боевые действия в течение нескольких недель. Однако, учитывая возможность уничтожения производств и складов, ресурс ракет может быстро истощиться, что потребует переключения на другие типы вооружений.

В случае недостатка ракет Иран может перейти к использованию беспилотных летательных аппаратов и морских мин, что создаст угрозу для судоходства и коммерческих грузоперевозок. Такие действия могут привести к экономической нестабильности и росту цен на нефть и другие товары.