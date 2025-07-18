Востоковед Ованнисян рассказал, что в Армении стали чаще выдвигать обвинения в «отмывании денег»

Гражданам Армении стали намного чаще предъявлять обвинения по статье об отмывании средств. Такая ситуация сложилась при премьер-министре Николе Пашиняне. Об этом завил востоковед Андраник Ованнисян в беседе с RT .

По его словам, соответствующие меры преследуют цель политической расправы над деятелями, которые представляют опасность для действующего режима.

Аналитик привел в пример дело бизнесмена Самвела Карапетяна, который попал под статью об отмывании. Предпринимателя будут стремиться очернить, заявил эксперт.