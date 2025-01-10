Востоковед Онтиков заявил, что слова Трампа о Ближнем Востоке вполне серьезны
Востоковед Андрей Онтиков прокомментировал заявления Дональда Трампа относительно событий на Ближнем Востоке и рассказал, что ждет регион после его инаугурации 20 января 2025 года. Об этом написала Общественная Служба Новостей.
Ранее Дональд Трамп пообещал устроить «ад» на Ближнем Востоке. На его взгляд, группировка ХАМАС должна немедленно освободить израильских заложников, удерживаемых в Секторе Газа.
Собеседник считает, что эти заявления вполне можно воспринимать всерьез, даже несмотря на то, что Трамп — импульсивный человек.
«Я не вижу никаких обстоятельств, которые могли бы воспрепятствовать новым ударам», — сказал Онтиков.
Он напомнил, что кампанию в секторе Газа инициировала предыдущая администрация Белого Дома.