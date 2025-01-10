Востоковед Онтиков заявил, что слова Трампа о Ближнем Востоке вполне серьезны

Востоковед Андрей Онтиков прокомментировал заявления Дональда Трампа относительно событий на Ближнем Востоке и рассказал, что ждет регион после его инаугурации 20 января 2025 года. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

Ранее Дональд Трамп пообещал устроить «ад» на Ближнем Востоке. На его взгляд, группировка ХАМАС должна немедленно освободить израильских заложников, удерживаемых в Секторе Газа.

Собеседник считает, что эти заявления вполне можно воспринимать всерьез, даже несмотря на то, что Трамп — импульсивный человек.

«Я не вижу никаких обстоятельств, которые могли бы воспрепятствовать новым ударам», — сказал Онтиков.

Он напомнил, что кампанию в секторе Газа инициировала предыдущая администрация Белого Дома.