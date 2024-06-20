Востоковед Онтиков: США не будут портить отношения с Израилем из-за предстоящих выборов

Президент США Джо Байден не будет портить отношения с Израилем и оказывать какое-то серьезное давление на Нетаньяху из-за предстоящих выборов. Такое мнение выразил востоковед Андрей Онтиков в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в целом у американских демократов не всегда просто складывались отношения с нынешним израильским премьером. Однако союз США и Израиля носит стратегический характер, Байден не пойдет на его разрушение.

Ранее в своем видеообращении Нетаньяху заявил, что администрация США уже долгое время отказывает Израилю в поставке оружия.