Востоковед Нелидов заявил, что антироссийские санкции ударили по энергетическому сектору Японии

Доцент кафедры востоковедения МГИМО, кандидат исторических наук Владимир Нелидов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» сообщил, что санкции против России негативно отразились на энергетическом секторе Японии, зависимой от импорта энергоресурсов почти на 100%.

Эксперт напомнил, что после аварии на АЭС в 2011 году страна испытывает трудности с возобновлением эксплуатации атомных станций. Рост цен на энергоносители серьезно осложнил экономическое положение Японии.

Кроме того, ожидается утверждение избранного председателя Либерально-демократической партии Санаэ Такаити на пост премьер-министра 15 октября. Она планирует продолжить линию бывшего лидера Синдзо Абэ, включая усиление обороны страны.